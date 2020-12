Am Briefing vun e Mëttwoch huet d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert nach eemol kloer gestallt, dass et sech ëm e "Bug" am System gehandelt huet.

De Covid-19-Rapport vun der Santé vum 8. Dezember gouf dann och nodréiglech vun hirem Site geholl. Als Grond huet een hei en technesche Problem uginn an och annoncéiert, datt och den 9. Dezember kee Rapport journalier vun der Santé wäert kommen. A genee sou war et och, sou dass et um Mëttwoch fir déi éischte Kéier keng Zuele vun der Santé iwwert d'Covid-19-Zuele gouf. Um Briefing vum Xavier Bettel a Paulette Lenert gouf nach eemol erkläert, dass et sech ëm en informatesche Problem am System gehandelt huet.

Wéinst dem Feeler waren d'Zuele vun de Leit, déi positiv op de Virus getest goufen, net koherent. D'Santé hat gemellt, datt vun 9.116 Tester der 388 positiv waren an et am Total bis ewell 39.511 Leit positiv getest goufen.

Et hätt een schonn en Dënschdeg Demarchen an d'Weeër geleet, fir de Problem ze behiewen. D'Rapporte ginn nogereecht, esoubal de Problem behuewen ass.