En Donneschdegmoie géint 1.40 Auer ass an der Weltzerstrooss zu Draufelt e Camion an en Haus gerannt. Dobäi gouf dem CGDIS-Bulletin no 1 Persoun verwonnt.

Éischten Informatiounen no war et wuel glat op där Streck, an de Chauffer koum net méi un d'Halen. Op der Plaz waren d'Ambulanz vun Housen an d'Pompjeeë vu Klierf. D'Streck huet musse fir den Trafic gespaart ginn. Just d'Leit aus dem Duerf dierfe passéieren. Et war decidéiert ginn de Camion iwwer Nuecht emol stoen ze loossen, fir wann et hell ass, kucken ze kënnen, wéi schlëmm d'Haus beschiedegt gouf, éier een de Camion ewechzitt.

© Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL

2 Blesséierter gouf et da géint 18.35 Auer op der A3 um Beetebuerger Kräiz, nodeems hei 2 Autoen anenee gerannt waren. D'Pompjeeë vu Beetebuerg a Réiser waren op der Plaz, grad ewéi d'Ambulanz vu Beetebuerg.

Géint 21.20 Auer ass op der N13 tëscht Rolleng a Bous en Auto an e Bam gerannt. Et blouf beim Materialschued.

Zu Leetem an der Duarrefstrooss gouf et e Mëttwochowend géint 22.50 Auer e Pompjeesasaz, well hei e Feier an enger Kummer ausgebrach war. D'Pompjeeë vu Wäiswampech a Klierf hu geläscht.