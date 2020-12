Et gëllt also grad an der Nuecht an an de fréie Moiesstonnen op de Stroossen opzepassen. Et kéint glat ginn, dat bei -3 bis 0 Grad.

E Freideg ass da mat méi oder manner staarkem Reen ze rechnen, op de Koppe kann et zum Deel och Schnéi ginn, deen awer méi spéit am Dag a Reen wäert iwwergoen. Am Owend soll et méi dréche ginn, dat bei 1 bis 5 Grad.

De Weekend an Ufank nächster Woch ginn d'Temperaturen erop, mat 7 Grad um Weekend a bis zu 10 en Dënschdeg. Et wäert awer och weider ëmmer nees plazeweis reenen.

D'Infoe vu Kachelmann Wetter

Wetterbericht für RTL-Lëtzebuerg

10.12.2020 15:30 ME(S)Z

Wetterlage:

___________

Meteorologe vom Dienst: Fabian Ruhnau

Ein umfangreiches Islandtief weitet seinen Einfluss nach Westeuropa aus und ein zugehöriger Ausläufer erreicht uns am Freitag. Er führt in den nächsten Tagen schrittweise etwas mildere, aber weiterhin feuchte Luft vom Atlantik heran.

Jetzt:

_____

Bei vielen Wolken gibt es nur stellenweise ein paar Aufhellungen, es ist auch am Abend weiterhin trocken. Die Temperaturen liegen zwischen -0,5 Grad in Elwen und knapp +4 Grad in Waasserbelleg.

Heute:

______

In der Nacht ist es erst noch aufgelockert bewölkt und trocken. Im Laufe der Nacht verdichten sich die Wolken, aber erst in den Morgenstunden sind leichte Niederschläge in Form von etwas Schnee, Regen, stellenweise auch gefrierendem Regen möglich. Bei Tiefstwerten von 0 bis -3 Grad besteht dann Glättegefahr.

Morgen am Freitag ist es stark bewölkt oder trüb und morgens kann es bereits etwas regnen oder nieseln, stellenweise ist auf gefrorenen Böden Glatteis möglich – die Temperaturen steigen aber zögerlich an. Nach zunächst noch trockenen Phasen zieht ab dem Mittag dann verbreitet ein Regengebiet durch, auch in den höchsten Lagen geht Schneeregen in Regen über. Zum Abend wird es schon wieder trockener. Die Höchstwerte liegen bei mäßigem Südostwind zwischen 1 und 4 Grad, an der Mosel örtlich um 5 Grad.

Aussichten:

___________

Am Samstag stark bewölkt oder trübe und gelegentlich etwas Regen oder Nieselregen. Mit bis zu 7 Grad langsam milder.

Auch am Sonntag viele Wolken und nur wenige Auflockerungen. Dabei über weite Strecken trocken und nur selten ein paar Regentropfen. Höchstwerte bis zu 8 Grad an der Mosel.

Auch am Montag recht wolkenreich und im Tagesverlauf ein paar Schauer. Zwischendurch kurze Aufhellungen. Um 8 Grad.

Am Dienstag weiterhin unbeständig, teils nass und mit bis zu 10 Grad recht mild.

Temperaturen heute Nacht:

------------------------------

Ëlwen (536 m) -2

Stolzebuerg (234 m) -2

Niklosbierg (511 m) -2

Béiwen (327 m) -3

Ettelbrëck (203 m) -1

Konsdref (356 m) -1

Ell (292 m) -2

Wolz (402 m) -2

Stengefort (300 m) -2

Bartreng (287 m) -1

Stad-Pescatore (308 m) -1

Stad-Gronn (246 m) -1

Waasserbëlleg (136 m) 0

Péiteng (366 m) -1

Beetebuerg-Obeler (306 m) -2

Schengen (160 m) 0

Miersch (215 m) 0