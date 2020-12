An der Nuecht op e Freideg huet sech géint 1 Auer um Pont Grand-Duchesse Charlotte en Auto iwwerschloen. Eng Persoun gouf liicht verwonnt.

De CGDIS mellt ee Liicht-Blesséierten, hënt, bei engem Accident an der Stad op der Rouder Bréck... Hei hat sech en Auto, kuerz no 1 Auer iwwerschloen, an ass säitlech op der Tramsschinnen leie bliwwen.

De Chauffeur konnt sech net vun eleng befreien, sou dass d’Stater Pompjeeën him hu missen eraushëllefen. De Mann hat ze vill gedronk.