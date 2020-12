Bei awer ronn 40 Prozent kann ee net méi novollzéien, wou sech d'Leit ugestach hunn. Déi lescht Woch sinn d'Zuelen awer nees liicht geklommen.

No e puer technesche Problemer dës Woch, huet d'Gesondheetsministesch e Freideg de Bilan vun de Covid-Zuele vun der leschter Woch presentéiert.

Et wiere keng gutt Viraussetzunge fir dat neit Joer, esou d’Paulette Lenert. Weider Deconfinementer kéimen net a Fro a géingen elo dee falsche Message un d'Leit ginn. Op d'Woch gekuckt gouf et eng Hausse vun 232 Fäll op am Ganzen 3.797 Neiinfektiounen.



Interessant wier, esou d’Ministesch, dass den Taux de positivité am Large Scale Testing ëm 2 Prozent gefall ass. Och d’Wäerter vun de Kläranlagen hätte sech verbessert. De Virus wier also manner onentdeckt an der Populatioun ënnerwee, ewéi nach déi Woche virdrun. An der drëtter Woch nodeems den Horesca zougemaach huet, sinn dann och nees déi meescht Kontaminatiounen am familiären Ëmfeld geschitt. Dëst mécht mat 3 Prozent, gutt en Drëttel vun den Neiinfektiounen aus. 40 Prozent kënnen net retracéiert ginn.

D'Covid-Zuele sinn an der Woch vum 30. November op de 6. Dezember nees liicht eropgaangen. Déi Woch goufen et 3.797 positiv Fäll géintiwwer 3.778 déi Woch virdrun.

© René Pfeiffer / RTL © René Pfeiffer / RTL © René Pfeiffer / RTL

D’Zuel vun de Doudege wier déi lescht Woch erofgaangen. Vun 50 déi Woch virdrun op 39 d’lescht Woch. Zeréckgekuckt si 56 Prozent vun den Doudeger Männer. 70 Prozent sinn iwwer 80 Joer. D’Altersmoyenne läit bei iwwer 82 Joer.

Déi meescht Leit, ronn 65 Prozent, stierwen am Spidol. 16 Prozent dovu goufen aus engem Alters-, respektiv Fleegeheem ageliwwert. 31 Prozent vun de Verstuerwene sinn direkt an engem Alters- oder Fleegeheem gestuerwen. 4 Prozent vun de Leit stierwen Doheem.

201 Covid-Patiente waren déi Woch hospitaliséiert, 16 manner wéi déi Woch virdrun, 41 op der Intensiv, ee Minus vun 2. D'Altersmoyenne vun den hospitaliséierte Persoune läit bei 66 Joer. D'Altersmoyenne vun de positive Fäll läit mëttlerweil bei iwwer 40 Joer.

Communiqué

COVID-19: Rétrospective de la semaine du 30 novembre au 6 décembre (11.12.2020)

Communiqué par: ministère de la Santé / Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST)

Pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre, le nombre de personnes testées positives à la COVID-19 a légèrement augmenté à 3.797 cas, par rapport à 3.565 pour la semaine précédente (+7%), alors que le nombre de contacts identifiés a diminué pour se situer à 10.708 (-36%).

La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées COVID-19 positif est passé de 38,8 à 40,2 ans.

Le nombre de tests PCR effectués au cours de la semaine du 30 novembre au 6 décembre s'élève à 69.959 contre 69.558 pour la semaine précédente.

En date du 6 décembre, le nombre d'infections actives s'élevait à 8.324 (par rapport à 8.453 au 29.11) et le nombre de personnes guéries est passé de 25.901 à 29.792. 38 nouveaux décès en lien avec la COVID-19, contre 50 la semaine antérieure, sont à déplorer. La moyenne d'âge des personnes décédées est de 83 ans.

Pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre, 160 hospitalisations en soins normaux et 41 hospitalisations en soins intensifs de patients Covid ont été confirmées, contre 176, respectivement 43 la semaine précédente.

Le taux de reproduction effectif (RT eff) est passé de 0,97 à 1,02 et le taux de positivité sur tous les tests effectués se situe à 5,43% contre 5,13% la semaine précédente (moyenne sur la semaine).

Le taux d'incidence est de 606 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours, respectivement de 1.181 cas pour 100.000 habitants sur 14 jours. À noter que pour la semaine du 23 novembre, le taux d'incidence s'élevait à 569 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours.

À l'exception de la tranche d'âge des 0-14 ans, le taux d'incidence a légèrement augmenté dans toutes les autres tranches d'âge pendant la dernière semaine et par conséquence dans la population générale. À ce stade, l'incidence dans toutes les tranches est très similaire, à l'exception des personnes de 10-14 ans et de 60-74 ans, qui ont une incidence légèrement moins élevée.

Quarantaines et isolements:

Pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre, 7.412 personnes se trouvaient en isolement (-3%) et 12.178 en quarantaine (-3% par rapport à la semaine précédente).

Contaminations:

Le taux des contaminations dont la source n'est pas clairement attribuable reste élevé à 38,9%.

D'après l'analyse réalisée sur deux jours complets (30.11 et 01.12) et portant sur 1.141 cas, le cercle familial reste la source la plus fréquente (35,3%) des infections à la COVID-19.

Surveillance des eaux usées au Luxembourg dans le cadre du SARS-CoV-2:

Le dernier rapport CORONASTEP établi par le LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology), indique qu'au cours de la semaine du 30 novembre au 6 décembre, les flux de SARS-CoV-2 dans les eaux usées demeurent élevés. Toutefois, les dernières données recueillies, notamment en fin de la semaine en question, ont confirmé la tendance à la baisse observée les semaines précédentes. Cette tendance devra être confirmée dans les jours ou les semaines à venir.

L'ensemble des rapports CORONASTEP sont disponibles sur le site du LIST: https://www.list.lu/en/covid-19/coronastep/.