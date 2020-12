Wéi den Ausseministère matdeelt, ass et en Donneschdeg zu engem Virfall mat déidleche Suitten am "Centre de primo-accueil" zu Stroossen komm.

En 38 Joer alen Demandeur de protection internationale gouf wärend enger Kläpperei uerg verwonnt an ass e Freideg de Moien u senge Blessure gestuerwen. De Parquet gouf informéiert an eng Enquête an d'Weeër geleet.

Vun der Police heescht et e Freideg de Mëtteg, dass de presuméierten Täter op der Flucht wier. Gesicht gëtt nom NAIT ALI Mohamed Reda. De Mann ass 35 Joer all, ongeféier 1,90 Meter grouss a vu kräfteger Statur. Weider steet an der Täterbeschreiwung vun der Police ze liesen, dass hien zu der Zäit vun der Dot e schwaarze Vollbaart hat, eng Jeansbox, donkelbrong Schong (keng Sneakers), eng donkel Mutz an eng mëttellaang donkel Jackett (khaki oder schwaarz) mat Pelz-Kolli unhat.

Et wier net auszeschléissen, dass de presuméierten Täter arméiert ass oder bereet ass, Gewalt unzewenden.

All Informatioune si fir d'Police ënnert der Nummer 113 oder 244 60 2110.

De Foyer gëtt vum Roude Kräiz betreit an ass zanter Oktober 2015 a Betrib. Eng 300 Leit kommen do ënner, deenen hir Asyldemande schonn um Lafen ass. Aktuell sinn 217 Leit am Foyer ënnerbruecht. D'Rout Kräiz huet de Kolleege vum 5minutes.rtl.lu op Nofro hi bestätegt, dass weidert Personal op d'Plaz geruff gouf, fir déi aner Demandeurs d'asile psychologesch ze betreien.

