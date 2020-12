Vum 15. Dezember un ass de neie Site um Kierchbierg, dee ronn 640m2 grouss ass, och fir de Public accessibel.

Wéi et am Pressecommuniqué vun der Police heescht, wier den neie Police-Büro speziell gebaut an ugepasst ginn, fir esou de spezielle Wënsch vun engem Kommissariat gerecht ze ginn.

120 vun de 640 m2 sinn dann och reng dofir virgesinn, fir de Public an der Rue du Fort Niedergrünewald z'empfänken.

Communiqué de presse

Le commissariat Kirchberg déménage

À partir du 15.12.2020, la Police accueillera le public au Kirchberg sur un nouveau site. En effet, le commissariat Kirchberg change de bâtiment : les locaux se trouveront dès à présent au numéro 6A, rue du Fort Niedergrünewald dans des localités entièrement conçues, construites et aménagées en fonction des besoins spécifiques d'un commissariat de Police.

Un meilleur accueil du citoyen

Sur une superficie totale de près de 640 m2, quelques 120 m2 sont destinés spécifiquement à l'accueil du public, ce qui constitue une nette augmentation par rapport à l'ancien site qui n'était plus adapté ni aux besoins opérationnels, ni à l'accueil du citoyen. Pourvue d'un guichet spacieux, la zone publique lumineuse permettra dès lors une prise en charge plus confortable et discrète pour le citoyen.

À proximité des axes routiers principaux et des transports en commun (tram, bus, funiculaire), le commissariat est facilement accessible, et ce également aux personnes à mobilité réduite.

Un environnement de travail optimisé

Le déménagement dans un nouveau bâtiment récemment construit a aussi pour but d'améliorer la qualité de l'environnement de travail des agents. En effet, à part les critères de sécurité, les derniers standards de bien-être au travail ont été pris en compte lors de l'aménagement du site. Ainsi, le mobilier et l'équipement ont été choisis en fonction de leur ergonomie. Des baies vitrées font que le cadre est agréable et lumineux. À part ceci, la croissance des effectifs en raison des efforts de recrutement a également été prise en considération.

Modalités pratiques

À part les interventions en matière préventive et répressive, les agents sont disponibles sur rendez-vous de 07.00 à 21.00 heures du lundi au vendredi. En principe, un accueil sans rendez-vous est prévu de 13.00 à 15.00 heures. Toutefois, veuillez noter qu'à cause de la crise sanitaire, l'accueil du public ne se fait actuellement que dans les commissariats Luxembourg (Verlorenkost), Diekirch, Esch/Alzette et Grevenmacher.

Le site de la Police au Cents n'est pas concerné par le déménagement. Il reste ouvert pour l'accueil du public sur rendez-vous.

Coordonnées du nouveau commissariat :

6A, rue du Fort Niedergrünewald

L- 2226 Luxembourg

Téléphone : (+352) 244 47 1000

E-Mail : police.kirchberg@police.etat.lu