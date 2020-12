La ministre de la Santé, Paulette Lenert, a lancé le deuxième Plan National Cancer 2020-2024, lors d’une conférence qui s’est tenue en ligne, en date du 11 décembre 2020.

Au cours de cette conférence, les acteurs duPlan National Cancer 2020-2024(PNC2 2020-2024) ontexposé les différentes phases et actions inhérentes au PNC pour les 4 prochaines années. Avec pour thème transversal le soutien au patient dans la qualité des soins, ce nouveau plan est résolument placé sous le signe de la digitalisation avec pour priorité l’amélioration des flux d’informations et de données entre les spécialistes et les différentes institutions.

Pourquoi un nouveau Plan ?

Par la mise en action du PNC2, le Luxembourg se dote d’un outil important afin de poursuivre le combat contre les cancers. Aujourd’hui encore, au Luxembourg, les cancers constituent la première cause de mortalité chez l'homme et la deuxième cause chez la femme. Véritable défi de santé publique, cette maladie se résume en deux chiffres: environ 3.000 nouveaux cas de cancer chaque année et plus de 1.100 personnes qui en meurent. « Des chiffres alarmants qui, par le biais du PNC2 et dans la prolongation des travaux accomplis au niveau du PNC 2014-2018, permettront de combattre cette maladie et à terme, de mettre en place des leviers d’actions pour encore mieux prévenir et faire reculer la maladie. »,arappelé Paulette Lenert.

Dans la prolongation du PNC 2014-2018

Grâce aux projets entrepris dans le PNC1, la lutte contre le cancer au Luxembourg a connu des succès majeurs. La création de nouvelles infrastructures organisationnelles, telles que le Centre national de génétique humaine au sein du Laboratoire national de santé (LNS), l'Institut national du cancer, ainsi que la mise en œuvre d'un programme national de détection précoce du cancer colorectal, sont des exemples significatifs de ces succès.

Le PNC2 quant à lui, a pour ambition le développement de la digitalisation et la mise en place de l’informatisation à tous les niveaux. Ces avancements permettront un meilleur flux des informations et des données entre les spécialistes et les différentes institutions impliquées dans la prise en charge des patients. Par conséquent, ces derniers bénéficieront de ces innovations tout en ayant systématiquement accès à un secteur hospitalier innovant et de haute qualité, tout au long de leur parcours.

Les nombreuses mesures et actions du PNC2 bénéficieront de synergies avec l’accord de coalition 2018-2019, d’autres plans nationaux de santé et programmes de promotion et de prévention en santé, tels que Gesond iessen, méi Beweegen (GIMB) ou encore de l’implémentation de mesures législatives récentes, comme la loi hospitalière de 2018.

L’intégralité de la conférence sera prochainement disponible sur le site www.sante.lu .

La brochure et le dépliant du PNC 2020-2024 peuvent être consultés ou téléchargés directement sur Sante.lu via ce lien.