Och hei am Land gëtt vill am Kontext vun der Pandemie gefuerscht.

Covid19 iwwer d'Stëmm oder den Houscht erkennen. Dat soll an noer Zukunft méiglech sinn. Zu Lëtzebuerg gëtt un esou engem Projet geschafft. An et gi Leit gesicht fir matzeman.

Fuerschungsprojet CDCVA: Covid-19 un der Stëmm erkennen

5 Minutten Zäit, e Smartphone an eng roueg Plaz. Méi brauch et net fir beim Projet CDCVA matzeman. E puer Felder ausfëllen iwwer Virerkrankungen a Gesondheetszoustand, eventuell eng Covid Infektioun... an da ginn d'Houscht, Otem a Stëmmprouwen opgeholl. Am ganze 5 Aufgaben.

Um Belval beim LIST, dem Luxembourg Institute of Science Technologies, ginn d'Stëmmopnamen analyséiert. Am Respekt vum Dateschutz, ënnersträicht den Dr Muhannad Ismael. Zanter Ugangs November sammelt de Respoansabel vum Projet CDCVA Stëmm an Houscht-Echantillonen vu Covid-Patienten a Leit déi net mam Virus infizéiert sinn. Vu datt et sech ëm eng Erkankung vun den Otemweeër handelt, kéint een Ënnerscheeder beim schwätzen, houschten an ootmen notéieren. Esou de Fuerscher.

Unhand vun dëse Charakteristiken ka Kënschtlech Intelligenz léieren fir eng Covid-19 Infektioun un der Stëmm ze erkennen. Wuel wäert d'Applikatioun kee PCR oder Bluttest ersetzen. Ma se kéint an Zukunft beispillsweis an den Teleconsultatioune mam Dokter an den Asaz kommen oder wa Leit d'Ambulanz ruffen.

"Le système lui-même va être comme un outil qui permet de faire un test préliminaire pour un grand nombre de personnes avec un coût très faible, comme c'est une application. Et en plus très rapide. C'est ça l'avantage." Seet de Mohannad Ismael. Deen an Zesummenaarbecht mam LIH an der uni.lu op dësem Projet schafft. Am Ausland ginn et den Ament änlech Projeten. Beispillsweis op der renomméierter Cambridge University oder um MIT, dem Massachussetts Institute of Technology. Hei wär een och réischt bei der Collecte vun Daten, eng Applikatioun géif et nach net.

Och wann d'Pandemie geschwënn mat Hëllef vu Vaccinen ënner Kontroll kéint sinn, wären dës Recherchen net verluer. Si kéinten hëllefen fir an Zukunft nach aner Kränkten mat Hëllef vu kënschtlecher Intelligenz un der Stëmm ze erkennen.

Beim Lëtzebuerger Fuerschungsprojet CDCVA hu bis ewell eng 400 Leit Houscht a Stëmmëmfroe matgemaach. Fir eng prezis Applikatioun ze entwéckelen brauch een op mannst 2.000 Participanten. Dorënner vill Covid Patienten.

De Muhannad Ismael hofft, datt deemnächst bei de Covid-Test-Resultater e Sensibiliséierungsmessage matgeschéckt gëtt, fir d'Leit ze invitéieren bei der CDCVA-Ëmfro matzeman. Eng Ufro bei der Santé hätt hie schonn agereecht.

Link fir bei der Etude matzemaachen: https://cdcva.list.lu/