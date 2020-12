Um Samschdeg gouf et an der Rue Winston Churchill ee Brand vun 2 Autoen am Parking um Niveau -1. Dernieft hat sech ganz vill Damp am Gebai verdeelt.

4 Awunner goufen evakuéiert. Eng Persoun huet misse mat der Leeder erausgeholl ginn. Et gouf keng Blesséiert. Um 15 Auer war de Brand geläscht. 61 Pompjeeë waren am Asaz vun 7 Zenteren. Intervention à Esch-sur-Alzette terminée. 2 voitures en feu au -1. 4 personnes évacuées de l'immeuble. Pas de blessés. Une soixantaine de pompiers sur place. pic.twitter.com/row3y32iac — CGDIS (@CGDISlux) December 12, 2020 Da gouf et nach en Asaz zu Rëmeleng an der Rue de l'Usine. Géint 13.15 Auer gouf do eng Persoun vun engem Auto ugestouss a blesséiert.