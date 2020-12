No den Aussoe vun engem Lëtzebuerger Youtuber an engem neie Podcast mam Numm "Gëlle Fro" léisst den Educatiounsministère juristesch Schrëtt préiwen.

De jonke Mann hat sech do iwwer seng perséinlech Erfarungen als Remplaçant an enger Déifferdenger Schoul ausgelooss. Déi deels beleidegend Remarke vis-à-vis vun der Schoul, de Schüler an hiren Eltere wären net acceptabel. Esou reagéiert de Bildungsminister Claude Meisch.

De Claude Meisch

"Natierlech verstinn ech déi Opreegung do. Et kann ee scho schockéiert sinn an ech hoffen, dass déi Persoun hir Aarbecht besser gemaach hat deen Ament, wou se an der Schoul bei de Kanner war, ewéi dat an deem Video gesot ginn ass. Mir hunn awer natierlech och direkt am Ministère déi Situatioun analyséiert: wéini déi Persoun bei eis geschafft huet, wéi se och evaluéiert ginn ass, wéi laang dass se bei eis war. Déi leschten Interventioune waren am Mäerz 2018, déi leien also schonn zwee an en halleft Joer zeréck. Mir hunn natierlech och decidéiert, him d'Autorisatioun als Remplaçant direkt ze entzéien, fir dass en net awer eng Kéier kéint zeréckkommen an intervenéieren. A mir analyséieren och nach eventuell rechtlech Schrëtt géint déi concernéiert Persoun, well mir scho mengen, dass ee sech esou net ka behuelen. Och wa mir net wëssen, wat am Klassesall geschitt ass, et kann ee sech och baussent dem Klassesall net op déi dote Manéier ausloossen."

De concernéierte Mann hätt d'Invitatioun vum Déifferdenger Schäfferot, fir sech iwwer dëse Virfall auszetauschen, iwwerdeems akzeptéiert. Dat confirméiert d'Buergermeeschtesch vun Déifferdeng Christiane Rausch op Nofro hin. E Samschdeg schonn hat den Déifferdenger Schäfferot e Communiqué erausginn, an deem ee vum concernéierte Mann eng Excuse verlaangt hat. Fir den anere Fall hätten och d'Gemengeresponsabel juristesch Konsequenze préiwe gelooss, ewéi et an dësem Schreiwes geheescht hat.

De Educatiounsminister Claude Meisch ass net der Meenung, dass et e Qualitéitsproblem gëtt, an deem Grupp vu Leit, déi bei Ausfäll beim Léierpersonal asprangen. Mat der Ausnam vun dësem Schouljoer, dat wéinst dem Covid-19 jo e bëssen anescht verleeft, misst och all Persoun, déi ersetze geet, e Stage maachen. Hien ass och net der Meenung, dass Leit remplacéiere wëlle goen, fir séiert Geld ze verdéngen. Dacks wär d'Haaptmotivatioun déi, fir iwwerhaapt emol mam Beruff vum Enseignant a Kontakt ze kommen. Dat seet op d'mannst de Minister Claude Meisch am RTL-Interview.

