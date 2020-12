D'Post-Direktioun hunn dëst Dokument zesummen mam LCGB, dem OGBL an der Post-Gewerkschaft e Méindeg ënnerschriwwen.

Am Bankesecteur verhandele se nach beim zweetgréisste Patron am Land, dem Post-Grupp, steet de Kollektivvertrag no zwee Joer laangen Diskussiounen tëscht de Sozialpartner. D'Post-Direktioun hunn dëst Dokument zesummen mam LCGB, dem OGBL an der Post-Gewerkschaft haut signéiert.

Wat zum Beispill d'Aarbechtszäitreegelungen ugeet, geet Ee bei der Post nei Weeër; wëll et gëtt e System vun engem "Relevé Epargne-Temps" agefouert an den Teletravail gëtt institutionaliséiert.

Och d'Salaires-Grille gouf komplett reforméiert, sou datt d'Karriäre bei der Post konnten opgewäert ginn. Och d'Iessenszoulaach geet an d'Luucht an et gëtt en "droit à la déconnexion" an de Kollektivvertrag ageschriwwen, dee vum 1. Januar 2024 u gëllt.

Beim Post-Group a sengen Filiale schaffen aktuell eng 4.600 Leit.