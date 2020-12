Wéi et an engem Schreiwes e Méindeg heescht, ass de Carlo Reuter an eng aner Gemeng geplënnert.

Deemno ass hien net méi berechtegt, d'Bierger am Bäerdrëffer Gemengerot ze vertrieden. De Carlo Reuter war zanter dem 1. Januar 2000 Member am Gemengerot. An enger Sëtzung ass festgehale ginn, dass de Posten net méi nei besat gëtt, deemno och keng Komplementarwalen ofgehale ginn. Links PDF: Schreiwes vun der Gemeng Bäerdref