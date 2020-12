Anescht ewéi am Fréijoer nach geduecht, wäert d'Wirtschaft et nach méi laang méi schwéier hunn.

D'Perspektiv vun enger séierer Reprise no dësem ganz schwéiere Joer, fält wuel wéinst der zweeter Well den neie sanitäre Mesuren ewech. De Bilan huet d'Chambre de Commerce en Dënschdeg de Moien op hirer traditioneller Pressekonferenz iwwer d'Konjunktur gezunn.

Déi sozio-ekonomesch Situatioun wär ganz volatil an et wär schwéier Previsiounen ze maachen, huet den Direkter vun der Handelskummer Carlo Thelen bedauert. Déi grouss Hoffnung fir de Commerce wär de Vaccin. Domat kéint déi wirtschaftlech Aktivitéit nees lues a lues normal funktionéieren. Virop d'Secteuren Tourismus, Evenementiel an Horesca si besonnesch haart vun der Kris getraff. An hir Suerge kéinte sech nach e puer Joren zéien. Dofir fuerdert d'Chambre de Commerce, dass déi staatlech Hëllefe bäibehalen, wann net erweidert ginn, an dass den administrativen Opwand fir dës Hëllefen ze froen esou kleng ewéi méiglech ass. Och wann de PIB dëst Joer wuel ëm -3,5 Prozent erofgeet, an d'nächst Joer mat engem plus vu 4 Prozent net wierklech däitlech relancéiert gëtt, hätt d'Lëtzebuerger Ekonomie sech den Ëmstänn no gutt geschloen. Der Chambre de Commerce no ass dat virun allem op eis sécher Finanzplaz zeréckzeféieren. D'Kris hätt dësem Secteur bis elo relativ wéineg geschuet.

D'Aiden un d'Besoine vun den Entreprisen adaptéieren, keng zousätzlech Käschte schafen, den Emploi sécheren, d'Kompetitivitéit fërderen, an Investissementer fir eng Relance virgesinn. Dat sinn déi politesch Aktiounen, déi d'Chambre de Commerce an dësem volatille Kontext vun der Regierung erwaart.