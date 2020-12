Dat Ganzt gouf wéinst de Corona-Mesuren an engem ganz limitéierte Kader organiséiert.

De 16. Dezember 1944 hat d’Ardennen-Offensiv ugefaangen. Et war de leschte Versuch vun Nazi-Däitschland, fir d’Alliéiert nees no Westen hin zeréck ze dränken an de wichtegen Hafe vun Antwerpen zeréck ze erueweren, wat awer net geléngen sollt. Iwwert eng Millioun Zaldote waren op béide Säiten involvéiert.