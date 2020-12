Um Dënschdeg géint 15.25 Auer koum et zu engem Virfall mat dräi jonke Männer op der Kinnekswiss an der Stad.

Si hunn hiert Affer vun hannen attackéiert, et op de Buedem gerappt an him déi deier Markenauer ausgedoen a geklaut.

D'Police beschreift déi dräi Täter esou:

1. Den Täter hat eng brong-gëlle Jackett mat enger bloer Kaputz un, eng blo Jeansbox a schwaarz Schong un

2. Den Täter hat eng donkelblo Jackett mat wäisser Tirett, eng gro Box, schwaarz Schong mat wäisse Sträifen, eng hell Mask an eng hell Kap un.

3. Den Täter hat eng gro Jackett, schwaarz Box, schwaarz Schong an hellbrong Mutz un