Am Kader vum Projet "Pop-up Stores" huet d'Stad Lëtzebuerg een neien Appel à candidatures lancéiert.

Et geet hei ëm d'Locatioun vun de Geschäfter op der Nummer 38 a 40 an der Rue Philipp II an der Stad. D'Lokatioun ass vum 1. Mäerz 2021 un.

Den Dossier de candidature ka bis den 31. Januar agereecht ginn.

PDF: Schreiwes mat weideren Detailer vun der Stad Lëtzebuerg