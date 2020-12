All Woch diskutéieren d'Marie Gales an de Pierre Weimerskirch iwwer de Corona.

Wat huet de "Lockdown light" bis elo bruecht, ass et gutt, dass e verlängert gëtt oder misst een nach méi maachen? Wéi ass et elo konkret bei de Feierdeeg erlaabt a wéi steet et mat der Impfstrategie?

Link: pierre.weimerskirch.net

Link: Synapsen Podcast NDR

Link: David Ianni - Snowflakes

All d'Episoden am Iwwerbléck

