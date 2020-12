Bei dësem Projet vu Molecular Plasma Group geet et drëms, d'Technologie bei Masken z'optimiséieren.

D'Start-up huet eng eenzegaarteg Technologie entwéckelt, déi op Basis vu Plasma funktionéiert an esou d'Otemschutzmaske géint Covid-19 verbesseren.

Hei den detailléierte Communiqué vu Molecular Plasma Group.

Masken "Made in Luxembourg" déi sech vum selwen desinfizéieren

MPG, Molecular Plasma Group, déi sougenannte Spin-off huet am Technoport zu Féiz eng warscheinlech weltwäit eenzegaarteg Technologie entwéckelt, fir de Schutz, dee Gesiichtsmaske bidden, ze verbesseren.

D'Covid-Kris huet vill Entreprisë viru grouss Erausfuerderunge gestallt. Der op d'mannst 3 hei zu Lëtzebuerg hu sech, bannen de leschten 9 Méint, deels nei erfonnt. Frigoe vun "B-Medical Systems" vun Housen erlaben et den Impfstoff ze stockéieren, respektiv ze transportéieren. Ventiller déi d'"Rotarex" zu Lëntgen entwéckelt huet, ginn an Beootmungsmaschinnen agesat. Zu Féiz huet e Mëttwoch de Wirtschaftsminister Franz Fayot e Co-Finanzement mat der Firma "MPG" ënnerschriwwen.

Hei gëtt déi sougenannte Plasma-Technologie agesat, fir d'Material, mat deem d'Maske produzéiert ginn, ze traitéieren. Méi prezis gëtt Zitrouneseier mat enger Déckt vu manner wei een Dausendstel vun der Gréisst vun engem mënschlechen Hoer op déi extern Couche vun der Masken opgedroen. Mam Resultat, datt d'Mask sech um selwen desinfizéiert.

"Är Mask wäert de Virus reegelrecht desaktivéiert. Grouss Quantitéiten, banne ganz kuerzer Zäit, 99,9%. Et geet et drëms, datt de Virus net duerch d'Mask geet an iech infizéiert. Et ass e Schutz. Eng Auto-Desinfektioun, wann der zum Beispill d'Mask mat de Fanger upaakt, fir se riicht ze zéien. Eppes wat mer all maachen" sou de Régis Heyberger, Chief Operating Officer vun MPG.

Relativ fréi an der Kris hunn déi Responsabel vun MPG erkannt, datt Technologien, déi si zanter Jore fir Secteure wei der Automobilindustrie, der Aviatioun, dem Beräich vun der Moud am Alldag entwéckelen, och am Kampf géingt de Covid-19 agesat kéinte ginn. Geet dat? Mécht dat Sënn? Wéi um Enn d'Äntwerten op dat kruzial Froe fonnt gouf, passt kloer an d'Kategorie:" Typesch Lëtzebuerg ".

"Ech hunn mat menger Nopesch geschwat. Sie ass Infirmière an der Kannerklinik. Sie wat direkt begeeschtert. Wann s de dat fäerdeg bréngs! Dat wier ganz gutt. Dunn hunn ech mam Paul Wirtgen vum Hopital du Nord vun Ettelbréck geschwat. Paul, wat häls de dovun. Dat ass eng gutt Iddi. Wann et net ze deier gëtt! An dunn hunn ech mam Michel Schuetz vun den Hopitaux Schuman geschwat déi mat Santé Services Maske produzéieren", sou de Marc Jacobs, Generaldirekter vun MPG.

Séier huet de ganze Lëtzebuerger Eco-System hei Hand mat ugepaakt. Spezialiséiert an der Recherche huet de LIST Test-Kapazitéiten zur Verfügung gestallt. De Luxembourg Institute of Health ass den Ament nach um Niveau vun der klinescher Applikatioun aktiv. Iwwerdeems kënnt schonn d'Nofro aus dem Ausland. MPG entwéckelt net just d'Technologie u sech, ma och d'Maschinnen, fir se um Niveau Produktioun ëmzesetzen.

"Dat hei ass den Ufank vun enger laanger Geschicht", sou de Marc Jacobs.

D'Dynamik war grouss, wou d'Entwécklung anescht zwee, dräi Joer gedauert hätt, goufen hei banne just Méint Neel mat Käpp gemaach. Haut ass een zu Féiz prett, fir kleng Maschinnen an d'Belsch an a Frankräich ze liwweren. Méi laangfristeg solle méi grouss Installatiounen entwéckelt ginn. Well fir déi Responsabel vu MPG ass et kloer, dat de Besoin u Masken, déi sech vum selwen Desinfizéieren, iwwer d'Covid-Pandemie eraus, wäert bestoe bleiwen.