De Budget 2021 an de Budget pluriannuel goufen en Donneschdeg de Moie mat de Stëmme vun de Majoritéitsparteien an der Chamber ugeholl.

En Donneschdeg de Mëtteg stinn ënner anerem d'Corona-Hëllefen um Programm.

Am Nomëtteg stinn dann d'Wirtschaftshëllefe fir déi Secteuren um Programm, déi am meeschte vun de Konsequenze vun der Covid-Pandemie betraff sinn. De Projet de loi gesäit nei Aide fir den Horesca, den Evenementiel, den Tourismus an d'Kultur fir. Kleng Entreprisen, déi manner wéi 50 Mataarbechter hunn, kënnen 90 Prozent vun hiren Ausfäll rembourséiert kréien, grouss Entreprisen ëmmer nach 70 Prozent. Am Gesetzprojet sinn och Erliichterunge bei der TVA an den Avancë bei de Steiere si virgesinn, genee sou wéi en Entgéintkomme vun de Cotisatiounen.

Donieft gëtt och iwwert d'Kompensatioun fir d'Betriber fir d'Hausse vum Mindestloun op den 1. Januar ofgestëmmt, déi d'lescht Woch schonn duerch d'Parlament gaangen ass.

Nach keen Accord gëtt et tëscht Regierung an Horesca iwwert de reduzéierten TVA-Taux vun 3% op Alkohol. D'Restaurateuren, Cafetieren an Hotelieren hätten dat gär. Hei soll an den nächste Woche weider diskutéiert ginn.