E Protestpiquet gëtt fir den 9. Februar annoncéiert, ma scho Mëtt Januar ass en Treffe mam Educatiounsminister Claude Meisch geplangt.

"Mécht den Educatiounsminister de Geck mat eis? 2.0". Esou ass e weidere Communiqué vun de Personalvertrieder aus de Kompetenzzenter an dem psychosoziale Beräich iwwerschriwwen. D'Gewerkschafte stousse sech jo u Changementer an der Tâche, déi am Summer ouni Dialog vum Terrain op den Wee bruecht goufen. Dobäi géif een zanter 3 Joer schonn d'Gespréich mam Ministère sichen.

D'Signatairë vum Communiqué bleiwen derbäi, datt d'Nott aus dem Summer soll zeréckgezu ginn. Den 9. Februar ass dowéinst e Protestpiquet virun der Chamber fir géint déi wéi et heescht "illegal Virgoensweis vum Educatiounsminister a géint d'Ofwäertung vun der Aarbecht vum edukativen a pscho-soziale Personal aus de Kompetenzzenter, dem Fondamental an dem Secondaire" virzegoen. Eng Reunioun mam Claude Meisch ass do fir virdrun nach fir de 14. Januar geplangt.

PDF: De Communiqué vun de Personalvertrieder a Gewerkschaften

PDF: Eng parlamentaresch Fro vum David Wagner an d'Äntwert iwwert d'Aarbechtsbedingungen

RTL-News: Oppene Bréif un d'Deputéiert: "Mécht den Educatiounsminister de Geck mat eis?"