Besonnesch wärend der Corona-Kris huet sech d'Arméi vill engagéiert. Dëst war eent vun de Themen op der d'Fête de fin d'année vun der Arméi um Härebierg.

D'Lëtzebuerger Arméi ass nach ëmmer gréisstendeels e Männerdomaine, mä doru wëll ee schaffen. Iwwerdeems gouf un engem Guide mat de wichtegste Wäerter vun der Lëtzebuerger Arméi geschafft. Aktuell ginn et gréisser Auslandsmissiounen am Afghanistan, Litauen an am Mali. Hei am Land sinn d'Fraen a Männer vum Bierg wéinst der Pandemie op ville Plaze gebraucht ginn, fir eng Hand mat unzepaken. Um Härebierg zu Dikrech kuckt een op e strammt Joer mat villen Aktivitéiten zeréck.

Chrëschtfeier um Härebierg - Pierre Jans

Dowéinst geet d'Feier fir d'Enn vum Joer um Härebierg och ëmmer e bësse méi labber iwwer d'Bün. Dat mierkt een eleng um Museksprogramm. Natierlech waren och manner Invitéeën am Festsall. An d'Ried vum neie Chef d'Etat-Major war op dat Wichtegst reduzéiert. Eng Haaptprioritéit ass déi, dass nach ëmmer ze mann Fraen an der Arméi sinn. Steve Thull: Fir deem entgéintzewierken wäert ee Frae-Comité an d'Liewe geruff ginn. D'Iddi ass, fir esou op konkret Propositiounen am Sënn vun enger méi grousser Attraktivitéit fir d'Fraen zeréckgräifen ze kënnen. De n nächste 4. Januar ass d'Limitt fir Kandidaturen. Uganks Februar soll e Comité opgestallt sinn.''

De Problem vum Rekrutement bei der Arméi ass scho laang e generelle Problem. Scho am Dezember 2018, virun zwee Joer also, bei senger éischter Ried als Defenseminister, hat de François Bausch mam neie Militär-Gesetz Verbesserung versprach. Nëmme gëtt nach ëmmer – oder besser nees - dru geschafft, esou de François Bausch:' "déi lescht Woch no enger längerer Covid-bedéngter Paus war nees eng sougenannte Quadripartite mat de Vertrieder vun all den Personalassociatiounen zum Avant-Projet de loi. Am Januar a Februar wäerte mir nach e puer sou Reunioun organiséieren, fir den Text ze finaliséieren. Mäi Plang ass et, de Gesetzprojet spéitstens Enn Mäerz am Regierungsrot virzestellen.''

Ma d'Covid-Kris weist: d'Arméi ass do wann se gebraucht gëtt. Masken apaken an ausdeelen. Covid-Zenteren op- an ofriichten. D'Rettungsdéngschter ënnerstëtzen. Dat waren d'Aufgaben an der éischter Phase. François Bausch: ''Dir wäert jo elo nach an deenen nächste Wochen erëm an der Hisiicht vill gefuerdert sinn, wann et dann drëms geet déi éischt Vaccinen anzesetzen.''

La traditionnelle « fête de fin d’année » a eu lieu aujourd'hui dans un cadre restreint au Centre militaire à Diekirch. pic.twitter.com/JeFoYMuB07 — Lëtzebuerger Arméi (@ArmyLuxembourg) December 17, 2020

Afghanistan, Litauen an zanter Februar och Mali. An dëse Länner ass d'Lëtzebuerger Arméi am Asaz. 28 Membere vun der Arméi sinn aktuell op Missioun, François Bausch: ''Souvill hate mir der zanter der Missioun am Kosovo net méi am Asaz.''

Méi ewéi 197 Milliounen Euro wäert e Lëtzebuerg kaschten, den neie Militärfliger A400M. Mëtt d'nächst Joer géif en agesat kënne ginn, verréit den Defenseminister.

Virun de Feierdeeg kann een och iwwer Wäerter schwätzen. Wéi eng ziele besonnesch an der Lëtzebuerger Arméi? 18 Méint hätten 10 Persounen aus dem Militär sech domat beschäftegt. Geschwënn soll eng Charta ëffentlech gemaach ginn.