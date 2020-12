Tëscht Manternach a Wecker ass Leit en Donneschdeg opgefall, datt d'Waasser an enger Kläranlag vu Sidest ganz rout war an och staark no Blutt geroch huet.

Op Nofro hi sot eis den Direkter vu Sidest, datt dat mat den Aktivitéite vun engem grousse Schluechtbetrib an der Géigend zesummenhänkt an e Phenomen wier, deen ee gutt géif kennen.

Allkéiers, wa geschluecht géif ginn, da géif een dat an der Kläranlag gesinn.

Et géif sech ëm Wäschwaasser handelen a grad an enger klenger Kläranlag géif dat direkt opfale, well Blutt staark fierft.