E Mëttwoch den Owend huet d'Police eng grouss Kontroll am Tunnel Gousselerbierg op der A7 gemaach. Virun allem d'Vitess gouf kontrolléiert.

Ronn 20 Beamte waren am Asaz dobäi, 71 Mol goufen et Verstéiss, meeschtens waren d'Automobilisten ze séier ënnerwee.

20 Mol gouf et e Protokoll vun 49 Euro, dat well d'Vitesslimitatioun ëm 25km/h oder manner iwwerschratt gouf.

A 40 Fäll da waren d'Automobiliste mat enger Vitess vun tëscht 120 an 140 km/h am Tunnel ënnerwee an hunn hei 145€ misste bezuelen an hunn 2 Punkte verluer.

5 Automobilisten da kruten de Permis nach op der Plaz ofgeholl, well hei Vitessen tëscht 141 an 178 km/h gefuer goufen. Hei gouf dann och e provisorescht Fuerverbuet ausgeschwat.

Weider Verstéiss goufen et dann nach am Kader vun der Beliichtung an de Pabeieren.