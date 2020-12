Hie war 21 Joer beim Wort aktiv a war zanter kuerzem och Chef vum Lokaldeel vun der Zeitung.

Beim Lëtzebuerger Wort gouf et no der Entloossungen vu ronn 70 Mataarbechter vum Mammenhaus Saint-Paul an enger Rei Demissiounen ënnert de Journalisten, eng weider Kënnegung. De Chefredakter adjoint a laangjärege Mataarbechter Claude Feyereisen huet annoncéiert, no 21 Joer beim Wort ze kënnegen. Donieft hält de Marc Schlammes d'nächst Joer an der Chefredaktioun op. Hie wéilt sech op seng Aufgab Rubrikechef fir Politik konzentréieren.