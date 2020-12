Hir Demissioun gouf de Freideg de Moien an der Gemengerotssëtzung bekannt gemaach. Dat huet de Buergermeeschter Laurent Zeimet RTL géintiwwer confirméiert.

Wie vun der CSV der Christine Doerner hir Plaz am Schäfferot iwwerhëlt, soll bis no de Feierdeeg gekläert ginn. Genee ewéi wien an de Gemengerot noréckelt. De Christophe Anthon ass Nächstgewielten op der Lëscht vun de Chrëschtlech-Sozialen.

D'Christine Doerner ass Notaire a war ronn 20 Joer an der Beetebuerger Gemengepolitik aktiv. Während zwou Legislaturperiode war si och Deputéiert an der Chamber. D'Christine Doerner huet 68 Joer.