Coronologie 2020 - Réckbléck op e Joer mam Virus, e Sonndeg den Owend um 19 Auer, dat op der Tëlee an op RTL.lu.

2020 - E Joer, wuel anescht wéi erwaart, wat net just an d’Geschichtsbicher, mä och an eisen Erënnerungen eng Plaz fanne wäert.