D'50-Euro-Bongen, déi am Kader vun der Aktioun "Vakanz Doheem" verdeelt goufen, gi verlängert.

De Minister Lex Delles huet e Freideg op Twitter matgedeelt, dass d'Bonge kënne bis den 18. Abrëll ageléist ginn. Eng entspriechend Motioun, déi vun der CSV deposéiert gouf, ass en Donneschdeg de Mëtteg an der Chamber ugeholl ginn. Allerdéngs gouf den Datum, deen déi gréissten Oppositiounspartei proposéiert hat, nämlech den 31. Mee, erausgeholl.

Déi läscht Woche konnte vill Leit aus sanitäre Grënn net vun hirem 50-Euro-Iwwernuechtungsbong profitéieren. An dësem Kontext gouf d‘Décisioun getraff, d’Validitéit vun de 50-Euro-Bonge, déi nach net ageléist goufen, bis den 18. Abrëll 2021 ze verlängeren. pic.twitter.com/FRQkYfWcvo — Lex Delles (@LexDelles) December 18, 2020

Vun den 730.000 Bongen, déi verschéckt goufen, goufen der zanter Mëtt Juli 94.413 ageléist, wat enger Zomm vu 4.720.650 Euro entsprécht. An der Moyenne goufen eng 507 Iwwernuechtungsbonge wärend der Woch benotzt, weekends iwwer waren et der 975. Ageléist goufe se op 260 ënnerschiddleche Plazen.

Communiqué

Prolongation de la validité des bons d'hébergement de 50 euros et du fonds du tourisme (18.12.2020)

Communiqué par: Direction générale du tourisme Le gouvernement luxembourgeois a décidé de prolonger la validité des bons d'hébergement de 50 euros mis à disposition par la Direction générale du tourisme à tous les résidents de plus de seize ans ainsi qu'aux travailleurs frontaliers. Les bons qui n'ont pas encore été utilisés seront désormais valables jusqu'au 18 avril 2021. Suite à la recommandation de limiter les interactions sociales et après la mise en place de restrictions complémentaires dans le secteur Horeca, une prolongation de la validité des bons d'hébergement s'est avérée utile.

94.413 bons d'hébergement ont été utilisés depuis mi-juillet, ce qui correspond à un versement de 4.720.650 euros pour ce secteur. En moyenne, 507 bons ont été utilisés par jour de semaine et 975 bons par jour de week-end. Les bons ont été validés auprès de 260 structures d'hébergement différentes.

Le ministre du Tourisme, Lex Delles, a souligné que «le bilan intermédiaire de l'action des bons d'hébergement est très satisfaisant car nous avons atteint les objectifs que nous nous étions fixés. Nous avons convaincu les habitants et les frontaliers de (re-)découvrir le Grand-Duché et nous avons soutenu les structures d'hébergement pendant la crise sanitaire. L'investissement lié aux bons d'hébergement est un élément important pour la stabilisation de tout le secteur du tourisme, qui est un des secteurs les plus durement touchés par la pandémie de COVID-19. Il convient néanmoins de noter que le Luxembourg dispose toujours d'un grand potentiel en tant que destination touristique. J'invite donc les résidents et les frontaliers à saisir l'opportunité d'utiliser leur bon d'hébergement dans les semaines et mois à venir et de découvrir ainsi les atouts touristiques du Grand-Duché. J'invite également les personnes qui ont déjà utilisé leur bon d'hébergement à soutenir le secteur de l'Horeca dans les semaines et les mois à venir en profitant des spécialités culinaires de nos restaurateurs et cafetiers locaux ainsi que du charme de nos structures d'hébergement».

Le gouvernement luxembourgeois a par ailleurs décidé de prolonger partiellement le fonds du tourisme pour le soutien et la relance du secteur touristique associatif. Les associations sans but lucratif et les syndicats d'initiative, qui gèrent de manière professionnelle une infrastructure touristique et qui assurent une activité minimale, pourront ainsi profiter d'une prolongation de la participation aux frais de rémunération. Le montant de cette aide s'élève à 1.250 euros par salarié(e). Cette mesure de soutien s'étend sur une période de quatre mois allant de décembre 2020 à mars 2021. À cela s'ajoutent une prolongation du délai d'introduction des décomptes jusqu'au 1er mars 2021 concernant la participation aux frais de fonctionnement en faveur des associations sans but lucratif et des syndicats d'initiative ainsi qu'une prolongation du délai d'introduction des décomptes jusqu'au 1er mars 2021 concernant la participation aux frais des projets réalisés par les offices régionaux du tourisme.

Le ministre du Tourisme, Lex Delles, a signalé dans ce contexte que «le secteur du tourisme a été le premier touché par la crise liée à la COVID-19 et sera probablement celui qui mettra le plus de temps à s'en remettre. C'est la raison pour laquelle ce secteur nécessite davantage de soutien. Des mesures spécifiques telles que la prolongation du fonds du tourisme sont indispensables pour la relance du tourisme luxembourgeois».