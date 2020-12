Am Verglach mat der Situatioun Enn November d'lescht Joer wieren d'Depensë vum Zentralstaat ëm méi wéi 12 Prozent an d'Luucht gaangen.

Dat entsprécht gutt zwou Milliarden Euro. Dat huet de Finanzminister, de Pierre Gramegna, e Freideg erkläert, wéi hien de Bilan vun der allgemenger Situatioun vun den ëffentleche Finanze virun den zoustännege Chamberkommissioune gemaach huet. Dës Hausse bei den Ausgabe wier haaptsächlech op d'Hëllefsmesuren am Kader vun der Corona-Kris zeréckzeféieren. D'Investissementer wieren ëm 22 Prozent an d'Luucht gaangen. Déi wieren ënnert anerem dem Haut-Commissariat à la protection nationale zegutt komm, fir dës Kris ze geréieren, oder all deene Salariéeën, déi vum Chômage partiel profitéiert hunn.

D'Recettë vum Zentralstaat wieren dann ëm 5,7 Prozent zeréckgaangen, par Rapport zu där selwechter Zäit d'lescht Joer, wat e Minus vu ronn enger Milliard Euro ausmécht. Dës Baisse wier engersäits op déi allgemeng méi schlecht wirtschaftlech Situatioun an anerersäits op déi grouss Flexibilitéit bei de Steiere wärend der Kris zeréckzeféieren.

Offiziellt Schreiwes

Pierre Gramegna fait le point sur la situation des finances publiques fin novembre 2020 (18.12.2020)

Le ministre des Finances, Pierre Gramegna, a présenté en date du 18 décembre 2020 la situation des finances publiques au 30 novembre 2020 lors d'une réunion jointe de la Commission des finances et du budget et de la Commission du contrôle de l'exécution budgétaire de la Chambre des députés.

En comparaison à la situation observée fin novembre 2019, les dépenses de l'Administration centrale ont enregistré une hausse de +12,3%, équivalant à +2,1 milliards d'euros en termes absolus. Cette augmentation est principalement due aux mesures qui ont été mises en place par le gouvernement pour contrecarrer la crise sanitaire et préserver l'emploi ainsi que soutenir les entreprises. Les investissements directs et indirects ont augmenté de +22%, reflétant entres autres les moyens à disposition au Haut-Commissariat à la protection nationale pour la gestion de crise, les coûts engendrés par le recours massif au chômage partiel ainsi que les nombreuses aides en faveur des entreprises dans le cadre de la pandémie.

Les recettes de l'Administration centrale ont, quant à elles, subi une baisse de -5,7% par rapport au 30 novembre 2019, soit -1 milliard d'euros. Cette dégradation résulte, d'une part, de l'affaiblissement général de l'économie dû à la crise sanitaire. D'autre part, la diminution reflète également les mesures prises par le gouvernement en matière d'impôts directs et indirects, y compris la flexibilité accrue accordée aux contribuables dans le contexte actuel. L'annulation des avances et les délais de paiements représentent fin novembre 2020 une moins-value de 231,7 millions d'euros. Les remboursements en matière de TVA se sont élevés à 1,6 milliard d'euros, ce qui correspond à une augmentation de +79 millions d'euros, soit +5,1% par rapport à novembre 2019.

Considérant cette évolution des recettes et des dépenses, le solde de l'Administration centrale suivant la norme européenne du SEC 2010 affiche une détérioration de l'ordre de -3,1 milliards d'euros par rapport à novembre 2019. Le déficit de l'Administration centrale s'élève ainsi à -2,2 milliards d'euros au 30 novembre, soit à un niveau relativement proche de celui constaté fin octobre 2020. Une tendance similaire est également constatée dans les chiffres selon les règles nationales de la comptabilité de l'État.

Le ministre des Finances, Pierre Gramegna, commente: «L'exécution budgétaire continue à être fortement affectée par la crise sanitaire, même si le solde l'Administration centrale ne s'est pas creusé davantage en ce mois de novembre et que la situation demeure ainsi sous contrôle. Alors que le déficit pour l'année entière est estimé à -5 milliards d'euros, il ne faut toutefois pas perdre de vue que des dépenses importantes seront encore comptabilisés pendant les mois à venir au titre l'exercice budgétaire 2020. Je suis convaincu qu'au travers de l'ensemble des mesures prévues au budget 2021 voté cette semaine par la Chambre de députés et de la politique ambitieuse du gouvernement en matière d'investissements, l'année 2021 sera celle de la reprise économique et d'un retour graduel à des finances publiques à nouveau plus équilibrées.»