E Freideg hat et an der Lëtzebuerger Strooss zu Käerjeng geknuppt, e Camion an 3 Autoe krute sech hei ze paken. 1 Persoun gouf liicht verwonnt.

E weideren Accident gouf um CR165 tëscht Keel an Näerzeng gemellt. Hei waren 2 Autoen am Coup. De Bilan ass 1 Liichtblesséierten.