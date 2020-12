En date du 18 décembre 2020, le Conseil de gouvernement a approuvé l’avant-projet de loi portant création de l’établissement public «Média de service public 100,7» tel que proposé par le Premier ministre et ministre des Communications et des Médias Xavier Bettel. Comme annoncé dans l’accord de coalition et évoqué lors du débat de consultation sur le service public dans les médias du 14 juillet 2020, le projet de loi a pour finalité de renforcer la radio luxembourgeoise de service public en la dotant d’un cadre juridique adapté à son rôle et aux standards internationaux en matière de médias de service public. La nouvelle loi devra ainsi préciser les missions, moderniser la gouvernance et pérenniser le financement de la radio 100,7. De la radio socio-culturelle au «Média de service public 100,7» Alors que la radio 100,7 a actuellement vocation à organiser un programme de radio à finalité socioculturelle, elle sera dorénavant appelée à concevoir un programme généraliste d’information, de culture et de divertissement. Ce programme devra s’adresser à l’ensemble de la population et continuer à refléter les valeurs du service public par une couverture médiatique objective, indépendante, pluraliste, promouvant les valeurs démocratiques, en particulier le respect des droits humains. Davantage d’indépendance Le média 100,7 restera un établissement public indépendant doté de la personnalité juridique et jouissant de l’autonomie financière et administrative. Il devra s’organiser de manière à garantir son autonomie et indépendance des différentes entités sociales, économiques et politiques en ce qui concerne les décisions éditoriales. Le nombre des représentants de l’État dans le conseil d’administration, qui reste composé de neuf membres, sera réduit à un tiers et le conseil d’administration pourra lui-même choisir les six membres indépendants représentant la société civile et désigner le membre assumant la présidence parmi ses membres. Consultation du public La radio devra consulter l’audience par une assemblée consultative ou par tout autre moyen approprié sur la programmation et elle devra établir un cadre permettant de traiter des questions de l’audience. Encadrement strict du parrainage La publicité restera interdite sur les ondes et sur le site Internet. Le parrainage restera autorisé mais soumis à des conditions strictes. Il sera ainsi interdit pour des programmes pour enfants et pour les programmes d’information politique. Garantie du financement pluriannuel Le montant du financement devra être fixé dans une convention conclue pour une durée de cinq ans au moins et devra permettre à l’établissement d’exécuter ses missions. Le ministre des Communications et des Médias Xavier Bettel a souligné que «ce nouveau cadre légal reflète notre soutien absolu aux valeurs du service public. Un média de service public représente en effet un point de repère vital face à l’abondance des informations de l’immédiateté. Pour pouvoir remplir ce rôle et bénéficier de la confiance des citoyens, il doit conserver un juste degré d’indépendance. Il est de notre devoir de mettre en place un socle solide qui permettra à long terme au média 100,7 d’exercer cette indépendance et d’exécuter ses missions selon les valeurs du service public et selon les standards les plus élevés en matière de professionnalisme.»