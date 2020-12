Sou wäert de Mindestloun vum 1. Januar un bei 2.201,93€ leien.

Déi sozial Parameteren, déi elo adaptéiert goufen, gëllen also vum 1. Januar 2021, dat op Grond vun 2 Gesetzer vum 15. Dezember 2020, wou et ëm d'Upassung vum Mindestloun an dem Revis geet.

Communiqué : Adaptation des paramètres sociaux au 1er janvier 2021

Dee qualifizéierten, esou wéi deen onqualifizéierte Mindestloun ginn domadder vum 1. Januar 2021 un ëm 2,8% gehuewen.

Bei der Ukënnegung vun dëser Erhéijung gouf et jo deels vill Kritik vum Patronat.