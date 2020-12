E Méindeg um 16 Auer maachen de Premier an d'Gesondheetsministesch de Point iwwert d'Corona-Situatioun zu Lëtzebuerg.

D'Ministere waren e Méindeg de Moie beieneen an hunn déi lescht Zuelen analyséiert. Dono gëtt d'Chamber informéiert. Um 16 Auer ass d'Pressekonferenz.

De Briefing e Méindeg de Mëtteg kënnt Dir iwwerdeems bei eis op alle Plattformen, also um Radio, op der Tëlee an och am Stream op RTL.lu, live suivéieren.

Um Site gouvernement.lu fënnt een de Livestream vun der Pressekonferenz och a Gebäerdesprooch. Bei de Kolleege vum 5minutes fënnt een de Livestream mat franséischem Ënnertitel.

Liest all déi wichteg Changementer, Ofsoen an Aussoen no an eisem Liveticker.