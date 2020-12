D'Struktur mat 251 Better ersetzt deen aktuelle Centre de primo-accueil an de Lokaler vun der fréierer Logopedie zu Stroossen.

Op der Areler Strooss ass an de leschte 15 Méint e fuschneie Centre de primo-accueil entstanen. Eng Plaz, wou Demandeurs de protection internationale no hirer Arrivée zu Lëtzebuerg e provisorescht Doheem kréien.

D'Gebai, dat an der Vergaangenheet fir kommerziell Zwecker genotzt gouf, huet dräi Stäck an ass méi wéi 4.000 Metercarré grouss.

Et ginn Zëmmere fir Mënsche mat reduzéierter Mobilitéit, sanitär Installatiounen, déi musse gedeelt ginn, Spillzëmmer fir Kanner, en informatesche Sall an eng Wäschkichen.

Enn Januar ass d'Struktur prett, fir déi éischt Leit opzehuelen.

Den Office national de l'accueil, kuerz ONA, geréiert am Ganze 54 Strukture mat enge 4.100 Better a këmmert sech aktuell ëm 3.300 Leit. Dëst Joer hunn 1.755 Persoune beim ONA ugeklappt an op den 30. November haten 1.020 Flüchtlingen eng Demande op Asyl gemaach.

43 Prozent vun de Leit, déi an enger Struktur vum Office national de l'accueil liewen, hunn iwwregens schonn de Statut, fannen awer keng Wunneng.

Den Ausseminister Jean Asselborn huet bedauert, datt d'europäesch Unioun an deene leschte 6 Méint kee Millimeter virukomm wier, fir sech iwwert eng gemeinsam Linn an der Flüchtlingspolitik eens ze ginn. D'Biller wieren nach ëmmer déi selwecht wéi virun engem Joer, dorënner och déi aus dem griichesche Flüchtlingscamp Moria.

Just e Grappvoll EU-Länner wiere bereet, de Griichen ze hëllefen. Dorënner natierlech Lëtzebuerg. Den Ausseminister huet opgezielt, wat de Grand-Duché dëst Joer alles gemaach huet.

Jean Asselborn: "25 vulnerabel Leit hu mer opgeholl. Famillen an och jonk Leit. 31 Leit, déi an der Dublin Prozedur waren, hu mer net zeréckgeschéckt a Griicheland a 74 Persounen hu mer och zu Lëtzebuerg gelooss, obschonn se hätte missen a Griicheland transferéiert ginn. Mir hunn also en Total vun 130 Leit, wou mer Griicheland eng Charge ewechgeholl hunn. Wann aner Länner an der Europäescher Unioun am Verhältnis zu eis géifen déi Efforte maachen, da wiere mer net do, wou mer sinn."

Communiqué



Jean Asselborn à l'inauguration du nouveau Centre de primo-accueil pour demandeurs de protection internationale (22.12.2020)



Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennes

En date du 22 décembre 2020, le ministre de l'Immigration et de l'Asile, Jean Asselborn, a inauguré le nouveau Centre de primo-accueil (CPA) pour demandeurs de protection internationale (DPI). L'inauguration s'est faite en présence de Maurice Bauer, échevin de la Ville de Luxembourg, de Nadine Conrardy, membre de la direction Solidarité de la Croix- Rouge luxembourgeoise, ainsi que de plusieurs autres partenaires du ministère impliqués dans le projet du nouveau CPA.

C'est un ancien immeuble commercial, situé à la route d'Arlon à Luxembourg-Ville, qui a été reconverti en structure d'accueil pour primo-arrivants qui remplacera l'actuel CPA dans les locaux de l'ancienne Logopédie à Strassen. Le Centre accueillera ses premiers occupants au cours du mois de janvier 2021.

Ce nouveau Centre de primo-accueil (CPA) est une structure d'accueil où un demandeur de protection internationale séjourne en principe les premières semaines après son arrivée sur le territoire luxembourgeois. Le Centre a une capacité d'accueil maximale de 251 personnes et offre un aménagement moderne et fonctionnel, qui permettra un accueil digne et une meilleure prise en charge des demandeurs de protection internationale.

En plus des locaux réservés à l'accueil des DPI, la structure abrite une zone administrative sur deux niveaux, où se trouvent des bureaux de l'Office national de l'accueil (ONA), de l'Inspection Sanitaire, de la Direction de l'Immigration du Ministère des Affaires étrangères et européennes, de la Croix-Rouge luxembourgeoise, ainsi qu'une zone médicale. La présence sur le site du CPA de tous les acteurs impliqués dans l'accueil des DPI est une nouveauté qui permettra une collaboration plus efficace et plus concertée.

L'accueil ainsi que l'encadrement social et ethno-psychologique des demandeurs de protection internationale sont délégués à la Croix-Rouge luxembourgeoise.

Le ministre Asselborn s'est réjoui de l'inauguration de ce nouveau Centre de primo-accueil et a remercié « l'ensemble des différents acteurs impliqués tout au long du processus de réalisation de ce projet important ». Le ministre a tenu à remercier tout particulièrement la ville de Luxembourg, son collège échevinal et plus précisément son échevin, Maurice Bauer, pour la disponibilité et l'aide continue de la capitale dans le domaine de l'accueil des demandeurs de protection internationale. Il a également exprimé ses sincères remerciements aux représentants de la Croix-Rouge luxembourgeoise, partenaire fiable de longue date, ainsi qu'à la Direction de la Santé pour ses conseils précieux et utiles, surtout en ces moments difficiles de la pandémie.

« Malgré les défis imposés par la pandémie, le travail d'accueil des demandeurs de protection internationale continue et ne doit pas être oublié. En ces temps difficiles, l'encadrement des personnes vulnérables doit être une priorité. Cela a été et reste le mot d'ordre pour notre gouvernement tout au long de cette année et s'applique également à la politique d'accueil du Ministère des Affaires étrangères et européennes », a souligné Jean Asselborn.

Le ministre a notamment mis l'accent sur les avantages importants qui découleront de la présence sur le site du CPA de tous les acteurs impliqués dans l'accueil d'un demandeur de protection internationale : « Cette nouvelle organisation dans ce CPA nous permettra d'accueillir les personnes en besoin dans des meilleures conditions, de réduire les temps d'attente et d'adresser également les différents besoins de ces personnes vulnérables. L'accueil en général sera ainsi rendu plus transparent et cohérent. »

S'agissant plus généralement des questions migratoires au niveau international, le ministre Asselborn a regretté que les Etats membres de l'UE n'aient pas réussi, au cours de ces derniers six mois, à se rapprocher en vue de se mettre d'accord sur une politique migratoire européenne plus humaine.

De son côté, le chef de la diplomatie luxembourgeoise a rappelé que le Luxembourg a contribué tout au long de l'année 2020 aux efforts de solidarité internationale, notamment en ce qui concerne la Grèce, pays fortement touché par les flux migratoires, comme nous l'ont montré les images du camp de Moria.

« En matière de relocalisation, le Luxembourg s'est engagé en 2020 à relocaliser 25 personnes vulnérables - essentiellement des mineurs non accompagnés et des familles - depuis les camps de réfugiés en Grèce. Nous avons accepté la prise en charge de 31 personnes via la procédure de Dublin. De plus, depuis le début de l'année, nous avons décidé de ne pas lancer la procédure de Dublin pour 74 personnes pour lesquelles la Grèce aurait été responsable conformément au règlement en question. Le Luxembourg a donc pris en charge un nombre total de 130 personnes pour lesquelles la Grèce aurait été responsable », a fait remarquer Jean Asselborn.