Den Educatiounsminister Claude Meisch huet en Dënschdeg de Moie Prezisioune ginn zu der Situatioun an de Schoulen an zum Distanzunterrecht.

An der Woch vum 4. Januar ass jo Schoul doheem ugesot. Et ass keng verlängert Vakanz.

Am Fondamental soll an där Woch widderholl ginn, d'Matière vum 1. Trimester. Et soll kee reguläre Cours sinn, d'Aufgaben sollen awer digital verdeelt ginn, och mol Videokonferenze si méiglech. De Kontakt mat de Kanner soll gehale ginn.

Am Lycée soll awer Stonn fir Stonn e Cours gestreamt ginn. Do hätt ee gutt Erfarungen op den ieweschte Klasse gemaach. An der Woch vum 4. Januar si keng Prüfungen, déi ginn op déi Woch dono verluecht.

Et géif een den Enseignanten vertrauen, wéi si deen Distanzunterrecht organiséieren, sou de Minister Claude Meisch.

All d'Kanner tëscht 4 an 19 Joer kréien och eng Invitatioun fir e PCR-Test.

Zwou Woche laang si jo am Ganzen d'Betreiungsstrukturen zou. D'Eltere vu Kanner ënner 13 Joer hu Recht op de Congé pour raisons familales. Fir deen unzefroen, fënnt een d'Formulairen op www.guichet.lu.

Allgemeng sot de Minister, datt d'Regierungsmesure wierken, mä datt een eben nach weider Efforte mécht. Schoul halen wär och u seng Limitte komm. Mat Mise à l'écarten, Quarantänen a villen Tester. Et hätt een et och net ëmmer hikritt. Quarantänen hätten och zu Retarden am Programm gefouert.