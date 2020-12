Au vu de la situation actuelle liée au virus SARS-CoV-2 et compte tenu des nouvelles mesures annoncées par le gouvernement le 21 décembre 2020, la Maison de l’orientation informe les citoyens que ses services continueront à les accueillir du 28 décembre au 10 janvier, mais uniquement sur rendez-vous. Les rendez-vous qui ont déjà été fixés seront maintenus et une permanence téléphonique des services sera également assurée. Les rendez-vous peuvent être pris par voie électronique ou par téléphone (du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures): Service d’orientation professionnelle de l’ADEM (ADEM-OP)



Info.op@adem.etat.lu







247-85480



Agence pour la transition vers une vie autonome (ATVA)



info@cc-atva.lu







247-75162



Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires (CePAS)



info@cepas.public.lu







247-75910



(à.p.d. 8h30)



Service national de la jeunesse (SNJ) – Antenne locale Luxembourg



alj.luxembourg@snj.lu







Cellule d’accueil scolaire pour élèves nouveaux arrivants (CASNA) et le Service de scolarisation des enfants étrangers (SECAM)



secretariat.secam@men.lu



247-76570 ou



247-85196







Standard/ Accueil



Info@m-o.lu



8002-8181



À noter que des informations sur les études, le monde du travail, le changement de parcours professionnel et sur différentes mesures d’aides et d’accompagnements peuvent également être consultées en langue française et allemande sur: www.maison-orientation.public.lu.