D'Croix Rouge huet per Communiqué matgedeelt, datt de Marc Crochet no 27 Joer d'Rout Kräiz verléisst.

Hie war Generaldirekter adjoint an zanter 2005 Member vum Direktiounscomité vum Roude Kräiz.

De Marc Crochet géif Generaldirekter vun enger anerer Organisatioun am soziale Secteur ginn.

RTL-Informatiounen no ass dat d'Caritas, wéi d'Organisatioun um Dënschdeg den Owend dann och confirméiert huet.

Hei dat offiziellt Schreiwes:



Changement au sein de la direction de la Croix-Rouge luxembourgeoise

Luxembourg, le 22 décembre 2020 – Après 27 ans dans différentes fonctions au sein de la Croix-Rouge luxembourgeoise, Marc Crochet, directeur général adjoint, vient d’annoncer son départ de l’organisation.

Membre du Comité de direction de la Croix-Rouge luxembourgeoise depuis 2005, M. Marc Crochet prendra la direction générale d’une autre organisation du secteur social au premier trimestre 2021. « Je suis très fier d’avoir pu contribuer au développement de la Croix-Rouge luxembourgeoise depuis plus d’un quart de siècle, a-t-il souligné à l’occasion de l’annonce de son départ. Je quitte une organisation qui est bien préparée pour l’avenir pour me lancer dans un tout nouveau challenge. » Michel Simonis, directeur général, a chaleureusement remercié son collègue de longue date de son engagement : « C’est au nom de notre gouvernance mais aussi au mien, de celui de mes collègues et des nombreux bénévoles que je remercie Marc de tout ce qu’il a apporté à la Croix-Rouge au fil des années. C’est en particulier son travail dans les domaines de la protection de l’enfance, du travail social et de l’aide humanitaire internationale qui a marqué tout une période. Je suis convaincu que Marc continuera à avoir un impact considérable dans son futur nouveau rôle et je compte pouvoir continuer à travailler de façon constructive avec lui. Dans les semaines à venir et en concertation avec notre gouvernance, nous allons adapter la structure de direction suite au départ de Marc. »

An dat vun der Caritas

Marc Crochet, nouveau directeur général de Caritas Luxembourg

Caritas Luxembourg a le plaisir d’annoncer le recrutement de son nouveau directeur général en la personne de Marc Crochet. Ce recrutement s’inscrit dans le souhait de Caritas Luxembourg d’aller de l’avant après des moments difficiles, dont le décès inattendu de son directeur Andreas Vogt.

Marc Crochet dispose d'une importante expérience à la direction de la Croix-Rouge luxembourgeoise et d’une connaissance approfondie du terrain, ce qui lui permettra d’être vite opérationnel, dès le premier trimestre 2021, et à Caritas Luxembourg de réagir rapidement aux nouveaux besoins d’aide qui se font d’ores et déjà ressentir suite à la crise sanitaire.

Caritas Luxembourg souhaite à Marc Crochet plein de succès dans sa nouvelle mission auprès d’elle.