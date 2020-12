Fir e Kiné aus dem Éislek blouf et en Dënschdeg am Nomëtteg op der Cour d'appel an der Stad bei enger Geldstrof vun 2.500 Euro.

Wéinst Attentat à la pudeur war de Mann schonn an 1. Instanz um Dikrecher Geriicht dozou verurteelt ginn. Him war reprochéiert ginn, enger jonker Fra am Juni 2017 a senger Praxis un d'Brëscht gaangen ze sinn. Si hat dofir Schuedenersatz an Héicht vu 750 € zougesprach kritt.