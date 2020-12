⚠️ Einbrecher auf der Flucht im Raum Hobscheid

Gegen 17.45 Uhr wurde der Polizei ein Einbruch in ein Haus in Hobscheid in der Rue de Kreuzerbuch gemeldet. Die Einbrecher konnten flüchten.

ℹ️ Informationen sollen der Polizei unter der Notrufnummer 113 mitgeteilt werden. pic.twitter.com/XACNrPQPO6