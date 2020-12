Den traditionellen Discours vum Grand-Duc Henri ass een anere wéi déi Jore virdrun, markéiert vun de Faiten ëm de Coronavirus.

D'Chrëschtusprooch vum Grand-Duc resuméiert vum Pit Everling

D'Pandemie hätt d'Welt op d'Kopp gestallt, sou de Grand-Duc Henri direkt am Ufank vu senger Ried op Hellegowend. Et hätt een de Virus ënnerschat, ma d'Regierung hätt hir Responsabilitéit iwwerholl.

Chrëschtusprooch vum Grand-Duc Henri

Am Mäerz gouf déi éischte Kéier zanter dem Zweete Weltkrich den Etat de Crise fir 3 Méint ausgeruff. Et war eng schwéier Decisioun, vun der ganzer Chamber matgedroen.

"Jo, eis Fräiheete sinn zum Deel ageschränkt ginn. Dat op eng Aart a Weis, wéi vill vun eis et nach ni erlieft hunn. Dës Mesurë sinn awer néideg, fir eis Matmënschen an eis selwer ze schützen a si sinn zäitlech begrenzt."

Et wier zu engem Ament vu Solidaritéit fir eis all ginn an hätt gewisen, datt d'Lëtzebuerger zesummenhalen, wann et drop ukënnt.

Et géif geschwënn e Vaccin ginn, deen eis erlabe wäert, nees e Liewen ouni Angscht ze féieren an an d'Normalitéit zeréckzegoen. "Mee, mir brauche Gedold!"

Seng Gedanke wiere bei deene Mënschen an hire Familljen a Frënn, déi hiert Liewe duerch de Covid verluer hunn, sou de Grand-Duc weider. Et géif him a enger Fra, der Grande-Duchesse, um Häerz leien, hiert déift Matgefill auszedrécken. Hir Gedanke wieren awer och bei deenen, déi ënnert de Symptomer vum Virus leiden.

"Hinnen, an all den anere kranke Leit, wënsche mir vill Courage. Net vergiesse wëlle mir natierlech déi eeler a vulnerabel Persounen, déi dacks eleng Doheem oder am Altersheem sinn."



Besonnesch fir d'Kanner an déi Jonk wier et eng schwéier Zäit mat villen Aschränkungen. E grousse Merci géing dohier och den Enseignante gëllen, déi sech un déi nei Situatioun hu missen upassen.

D'Crise sanitaire huet eisen Alldag verännert, se huet gewisen wéi "fragile" eis Gesondheet ass, déi physesch an déi psychologesch. Et huet och gewisen, wéi wichteg et ass, am Gesondheetssecteur gutt opgestallt ze sinn.

Hien hätt mat ville Leit aus dem Secteur geschwat. Et wier kloer, datt déi aktuell Situatioun extrem schwiereg ass, den alldeeglechen Drock enorm ass. Déi vill Dokteren, Infirmièren an Infirmieren, Soignantes a Soignants géifen eng formidabel Aarbecht leeschten.

"Je veux dire à tous ceux qui travaillent dans les métiers qui sont essentiels au bon fonctionnement de notre société, un très grand Merci pour votre dévouement. Auch unseren deutschsprachigen Mitmenschen möchte ich von ganzem Herzen für ihren beispielhaften Einsatz danken. Ouni Iech alleguer geet et net!"

De Grand-Duc wier impressionéiert iwwer den Zesummenhalt hei am Land. "Et ass d’Solidaritéit an eiser Gesellschaft, déi mir am Moment brauchen."

D'Secteuren Horesca, den Evenementiel an dee vun der Kultur wiere besonnesch schro betraff. Vill wëssen net méi, wéi et weidergoe soll. D'Repercussiounen op eis Wirtschaft wäerten unhalen an d'Lëtzebuerger Ekonomie géing staark vun eisen EU-Noperen an der Weltwirtschaft ofhänken.

"Am Interêt vun der Allgemengheet ass et wichteg, dass mir, an der Europäescher Unioun, eis Efforte mobiliséieren. Ech konnt mech selwer dovun iwwerzeegen, wéi ech d’Direction générale vun der Santé an der Sécurité alimentaire vun der Europäescher Kommissioun op der Cloche d’Or am Oktober besicht hunn.

Äntwerten op déi meescht Froe fënnt een net exklusiv um nationale Plang. Och hei bréngt de blannen Nationalismus keng Äntwerten op d’Defiën. Aus deem Grond ass de Multilateralismus, fir dee Lëtzebuerg sech nach ëmmer staark gemaach huet, fundamental wichteg."

D'Joer 2020 wäert engem sécher laang an Erënnerung bleiwen. Fir de Grand-Duc Henri wier et e symbolescht Joer gewiescht.

"Et sinn 20 Joer, datt ech Äre Grand-Duc sinn. Dat sinn 20 Joer, wou ech frou an houfreg sinn, am Déngscht vum Land a senge Bierger däerfen ze stoen, an dat mat der Stäip vun der Grande-Duchesse. Ech wëll Iech alleguer Merci soen, fir déi léif Gléckwënsch a fir Äert Vertrauen."

Et sollt ee sech an dësen Deeg besënnen an eis bewosst ginn, wat wierklech zielt: d'Famill, d'Frënn, an ee fir deen aneren do ze sinn.

"Den Opruff, dee meng Groussmamm, d’Grande-Duchesse Charlotte, virun engem vill méi trageschen Hannergrond 1942 un d’Populatioun geriicht huet, wéilt ech haut widderhuelen: kommt mir loossen de Kapp an dëse schwéieren Zäiten net hänken!

No all Däischtert kënnt Liicht.

Zesumme mat der Grande-Duchesse, dem Prënz Guillaume, der Prinzessin Stéphanie, an all eise Kanner, wënschen ech Iech vu ganzem Häerze schéi Chrëschtdeeg, an all Guddes fir en neit a bessert Joer 2021."