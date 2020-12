Passagéier mussen allerdéngs en negativen PCR-Test virleeën, datt net méi al wéi dräi Deeg ass.

Persounen, déi dëse Critère net erfëllen an deenen hiren Test net méi al wéi 72 Stonnen ass, mussen bei hirer Arrivée um Findel direkt en neien Test maachen a sech en Auto-Quarantän setzen, sou laang se keen negatiivt Resultat virweise kënnen.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Levée de la suspension temporaire des vols passagers réguliers en provenance du Royaume-Uni et au départ du Grand-Duché vers le Royaume-Uni (23.12.2020)



Communiqué par: ministère de la Mobilité et des Travaux publics / ministère de la Santé / ministère des Affaires étrangères et européennes

La suspension temporaire des vols passagers réguliers en provenance du Royaume-Uni et au départ du Grand-Duché vers le Royaume-Uni est levée à partir de ce mercredi, 23 décembre 2020 à minuit.

A partir de demain, tous les vols pourront opérer.

Les passagers qui retournent vers le Luxembourg doivent remplir les conditions suivantes:

• être en possession d'un test PCR négatif datant de moins de 48 heures;

• être en possession d'un test PCR négatif datant entre 48 et 72 heures. Ces personnes doivent se soumettre à un nouveau test PCR à l'aéroport de Luxembourg et doivent se mettre en auto-quarantaine jusqu'à l'obtention du résultat du test.

Sont acceptés également les tests antigéniques sous les mêmes conditions. Ceux-ci incluent des tests qui atteignent une sensibilité de ≥80% et une spécificité de ≥97% par rapport aux tests PCR an alignement avec les critères établis par l'OMS (Antigen-detection in the diagnosis of SARS-CoV-2 infection using rapid immunoassays. Interim guidance, 11 September 2020. https://www.who.int/publications/i/item/antigen-detection-in-the-diagnosis-of-sars-cov-2infection-using-rapid-immunoassays)

Pour toute information sur les horaires de vol, il y a lieu de se renseigner auprès des compagnies aériennes.

Keng Infoen, datt Krankheetsverlaf bei där Zort méi schlëmm wier

Dat soen d'Ministere Lenert a Bausch an hirer Äntwert op eng dréngend parlamentaresch Fro vun den Deputéierte vun de Pirate Clement a Goergen.

Déi nei Variatioun vum Coronavirus, déi an de leschten Deeg a Groussbritannien opgetrueden ass, wier zwar wuel wesentlech méi ustiechend, ma aktuell géif et awer keng Informatiounen, dass de Krankheetsverlaf vum Covid-19 bei dëser Zort méi schlëmm wier oder dass de Risiko dorun ze stierwe méi grouss wier.

PDF Parlamentaresch Fro an Äntwert

Och op de Vaccin hätt déi nei Variant wéi et schéngt keen Afloss, ma doriwwer missten nach weider Etüde gemaach ginn.

D'PCR-Tester op de Coronavirus, déi zu Lëtzebuerg agesat ginn, kéinten dëse mutéierte Virus dann och an den allermeeschte Fäll detektéieren, esou dass de Risiko vu falsch negative Resultater kleng wier.

Zanter dem Ufank vun der Kris wieren zu Lëtzebuerg schonn e puer Honnert Mutatiounen a 7 verschidde Variante vum Coronavirus fonnt ginn. Déi brittesch Variant wier awer bis ewell nach net derbäi gewiescht.

Ma vue dass dës nei Variant schonn an enger Partie Länner an Europa opgetaucht ass, misst ee sech dorobber astellen, dass se fréier oder spéider och zu Lëtzebuerg géif ukommen.

Wat d'Fluchverbindunge mat Groussbritannien ugeet, präziséieren d'Ministeren, dass aktuell 4 Fluchgesellschaften tëscht Lëtzebuerg a Groussbritannien operéieren, esou dass et wichteg gewiescht wier, eng generell Decisioun ze huelen.