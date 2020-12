Pour la semaine du 14 au 20 décembre, le nombre de personnes testées positives à la COVID-19 a diminué de 3.422 à 2.681 personnes (-22%), alors que le nombre de leurs contacts étroits identifiés n’a pas changé de manière notable, avec 8.635 cas, contre 8.861 (-2%) la semaine précédente. La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées COVID-19 positif a continué à diminuer et se situe à 38,4 ans contre 39,3 ans précédemment. Le nombre de tests PCR effectués au cours de la semaine du 14 au 20 décembre s'élève à 78.271 contre 70.300 pour la semaine précédente. En date du 20 décembre, le nombre d'infections actives s'élevait à 7.026 (par rapport à 8.260 au 13/12) et le nombre de personnes guéries est passé de 33.229 à 37.106. 38 nouveaux décès en lien avec la COVID-19, contre 44 la semaine antérieure, sont à déplorer. La moyenne d’âge des personnes décédées est de 83 ans. Pour la semaine du 14 au 20 décembre, 181 hospitalisations en soins normaux et 43 hospitalisations en soins intensifs de patients Covid ont été confirmées, contre 173, respectivement 47 la semaine précédente. Le taux de reproduction effectif (RT eff) est resté à 0,87 et le taux de positivité sur tous les tests effectués se situe à 3,43% contre 4,87% la semaine précédente (moyenne sur la semaine). Le taux d'incidence est de 428 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours. À noter que pour la semaine du 7 décembre, le taux d’incidence s’élevait à 546 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours. Le taux d’incidence a diminué dans toutes les autres tranches d’âge pendant la dernière semaine. À ce stade, l’incidence est similaire dans toutes les tranches d’âge, à l’exception de la tranche d’âge de 60-74 ans, qui ont une incidence moins élevée. Quarantaines et isolements : Pour la semaine du 14 au 20 décembre, 6.838 personnes se trouvaient en isolement (-8%) et 8.068 en quarantaine (-18% par rapport à la semaine précédente). Contaminations : Le taux des contaminations dont la source n’est pas clairement attribuable reste élevé à 31,9%. D’après l’analyse réalisée sur deux jours complets (14 et 15/12) et portant sur 952 cas, le cercle familial reste le contexte de transmission des infections à la COVID-19 le plus fréquent (40,2%). Fréquentation des Centres de consultation COVID-19 : Les deux Centres de consultation COVID-19 (CCC), ouverts au Kirchberg depuis le 27 octobre et à Esch-sur-Alzette depuis le 18 novembre, ont enregistré au total 4.774 passages, dont 712 passages pour la semaine du 14 au 20 décembre. À noter que les heures d’ouverture des CCC, ainsi que des stations de test du Large Scale Testing changeront pour la période des fêtes. Les horaires peuvent être consultés sur le site www.covid19.lu. Surveillance des eaux usées au Luxembourg dans le cadre du SARS-CoV-2 : Le dernier rapport CORONASTEP établi par le LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology), indique qu’au cours de la semaine du 14 au 20 décembre, les flux de SARS CoV-2 dans les eaux usées demeurent élevés et comparables à ceux observés au cours de la semaine. Toutefois, les dernières données recueillies ont confirmé une fois de plus la tendance à la baisse observée les semaines précédentes. L'ensemble des rapports CORONASTEP sont disponibles sur le site du LIST: https://www.list.lu/en/covid-19/coronastep/.