All Woch diskutéieren d'Marie Gales an de Pierre Weimerskirch iwwer de Corona.

Eng nei Virus-Variant, déi fir vill Kappzerbrieches suergt, d’Situatioun déi zu Lëtzebuerg am gaangen ass sech ze entspanen, méi streng Mesuren no de Feierdeeg an e spezielle Gaascht an dësem Podcast, den Astronaut Matthias Maurer, dee sech nom Summer nach emol fräiwëlleg fir 6 Méint isoléiert.

D'Marie Gales an de Pierre Weimerskirch maachen och an der Chrëschtvakanz de Point a Saachen Corona a ginn mam gudde Beispill vir als Wellebriecher. Link: pierre.weimerskirch.net

Link: nature

All d'Episoden am Iwwerbléck

Podcast Wellebriecher vum 16.12.20

Podcast Wellebriecher vum 9.12.20

Podcast Wellebriecher vum 2.12.20

Podcast Wellebriecher vum 25.11.20

Podcast Wellebriecher vum 18.11.20

Podcast Wellebriecher vum 11.11.20

Podcast Wellebriecher vum 4.11.20

Podcast Wellebriecher vum 28.10.20

Den neie Podcast "Wellebriecher" elo all Woch vun e Mëttwoch un op RTL.lu, Spotify an iTunes.