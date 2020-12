Betraff sinn d'Produiten "Fascinations Wasabi", "Crunchips WOW Wasabi" a "Wasabi Erdnüsse" vun der Mark Lorenz Bahlsen.

Concernéiert sinn hei Leit, déi wéi gesot allergesch op Moschter reagéieren. Dëst ass an de Produiten enthalen, ma deelweis net um Emballage beschrëft.

Persounen déi keng Allergie op dësen Allergen hunn, kënnen de Produit ouni Bedenken iessen. Verkaaft ginn d'Produite vu Lorenz Bahlsen am Cactus an am Rewe, ma och aner Geschäfter kéinten dës verkafen.

Hei de komplette Communiqué vun der Liewensmëttelsécherheet!