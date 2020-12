Dëst ëmmer am Dag an et waren zwou bis dräi Fraen un der Dot bedeelegt. Geflücht si se mat enger sëlwergroer Mercedes A-Klass mat belsche Placken.

Zeien, déi en eelere Modell vun enger groer A-Klass mat belsche Placken an rouege Wunngebidder gesinn, sollen dëst direkt dem 113 matdeelen.