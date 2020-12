E Mëttwoch géint 17.30 Auer hate sech dräi Autoen an der Marburgerstrooss ze pake kritt.

D'Pompjeeë vu Clierf waren op der Plaz, de Samu, grad ewéi Ambulanze vun Housen, Ëlwen a Wolz.

Donieft waren d'Rettungsdéngschter an d'Pompjeeën mat den Auswierkungen vum ville Reen konfrontéiert. Op enger Rei Plaze stounge Stroossen ënner Waasser an et si Kellere voll gelaf. Alles an allem war de CGDIS bis e Mëttwoch den Owend 80 mol an den Asaz geruff ginn. Sauer, Musel, Uelzecht a Kuer si wéinst dem ville Reen deen erofkomm ass geklommen, sou datt d'Phas de préalerte ausgeruff gouf.