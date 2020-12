En Dënschdeg de Moie krut d'Santé déi Bestätegung vu Pfizer/Biontech. Domat kënnen dann 4.850 Leit geimpft ginn, well jidderee jo 2 där Dose brauch.

Lëtzebuerg kritt an enger éischter Phas 9'700 Corona-Vaccinen. Well all Persoun muss zweemol geimpft ginn, kënne domat ronn 4'850 Persoune geimpft ginn. Dat sinn d'Zuelen, déi d'Regierung vum Produzent Pfizer/Biontech en Dënschdeg confirméiert krut. Dat äntwert d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert op eng urgent parlamentaresch Fro vun den CSV-Deputéierten Laurent Mosar a Claude Wiseler.

PDF: Äntwert op dréngend parlamentaresch Fro vun Laurent Mosar

Den Datum vu weidere Liwwerungen am Januar ass nach net definitiv confirméiert.

Déi nächst Liwwerunge solle prioritär direkt an d'Spideeler goen, déi hiert Personal an d'Leit vun de Sous-Traitante an de Klinicke kënne selwer impfen.

E Méindeg fänkt d'Impfcampagne am Impfzenter an der Victor Hugo Hal um Lampertsbierg un. 3 Deeg laang gëtt d'Gesondheets- a Fleegepersonal aus de Spideeler an Altersheemer geimpft... all Dag 430 Leit.

Den Zenter mécht dann nees fir deenen hir 2. Impfdosis den 18. Januar op.