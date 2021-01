Stackdäischter bannendran an immens schmuel. Sou kann een déi Plaz beschreiwen, wou mir am 3. Deel vun eiser Serie ënnerwee sinn.

Rieds geet vun der "Kuelscheier" an der Géigend vu Konsdref. Och dës Plaz soll de Label Unesco Global Geopark kréien.

Am Kader vun eiser klenger Serie iwwer de Mëllerdall si mir am drëtten Deel zu Konsdref. Méi genee an der Kuelscheier. Hei ass et ganz schmuel an enk. Eng 100 Meter laang ass dës Hiel. Den Numm "Kuelscheier" kënnt och net vun ongeféier.

Virun iwwer 200 Joer gouf hei an de Bëscher Holzkuel produzéiert. Aus geologescher Siicht ass dës Plaz - d'Kuelscheier - och spektakulär.

Aus dësem Grond ass dës Hiel och op fir de Publik. Iwwer de lokale Wanderwee, deen zu Konsdref fortgeet a 4 Kilometer laang ass, kënnt ee bei dëser "Kuelscheier" laanscht.

Am November gouf den Dossier, fir den Unesco Label ze kréien, zu Paräis bei der Unesco eragereecht. Elo gëtt dësen ënnert d'Lupp geholl.

Nieft der "Kuelscheier" ass een hei och direkt an engem Natura-2000-Gebitt. D'Liewensraim vu Planzen an Déieren, déi a Gefor sinn, gëllt et hei ze schützen.

