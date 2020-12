An engem interview mat RTL Today um Dënschdeg huet de Luxair-Chef Gilles Feith dëst confirméiert.

De Gilles Feith sot, datt ee sech leede léisst vun de Länner, déi Vakanzendestinatioun sinn. D'Fluchgesellschaft géif selwer op alle Fall keng Obligatioun vun enger Impfung virgesinn.

Generell wier dat net d'Aufgab vun Airlinen, mee vu Regierungen, sou de Gilles Feith.

D'Zukunft vu Masken a Limitatioune bei Passagéier

Maske sinn op alle Luxair-Vollen weider obligatoresch. Nëmme Passagéier mat valabelem Doktesch-Zertifikat kënne sech där Mesure entzéien.

Et gëtt och recommandéiert, datt d'Leit net méi wéi 15 Minutte sollen iessen an drénken, am beschte souguer manner laang.

D'Maskepflicht dierft och weider bestoen, bis d'Majoritéit vun de Leit geimpft oder anescht immun wier. D'Luxair huet awer keng Passagéier-Begrenzung. Et versicht een awer, d'Leit sou wäit wéi méiglech auserneenzesetzen.

Et hätt bis ewell 2 Fäll gi vu Leit, déi d'Mask net wollten droen. Esou Tëschefäll kéinten e Fliger forcéieren ze landen. Et hätt een deene Leit zäitweis verbueden, mat der Luxair ze fléien.

Käschte vun de Mesuren an d'Präisser vun engem Vol

Eng prezis Zuel, wat Zousazkäschten ugeet, wollt de Gilles Feith net nennen, ma fir verschidde Vollen hätt een den Ament 20 bis 25% méi Käschten wéinst Temperatur-Moosse vu Passagéier, Ausfëlle vun Dokumenter an natierlech d'Desinfektioun no all Vol. Dat wier awer marginal am Verglach mat Fligeren, déi mussen um Buedem bleiwen.

Et wéilt een net d'Präisser erhéijen, well ee soss de Client kéint verléieren. Ze bemierke wier, datt d'Leit hire Fluch eréischt méi no vum Datum buchen, esou de Luxair-Chef.

Iwwer Chrëschtdag wieren esouguer eng Rei Billete méi bëlleg wéi an anere Jore gewiescht. D'Luxair huet 60% vun hire Fligeren an dëser Period agesat.

De Gilles Feith geet dovunner aus, datt ee sech fir d'Fluchgesellschaft an den nächsten 3 Joer méi niddereg Revenuen erwaart. Et gëtt de Choix tëscht Perte maachen an enger Hausse vun de Präisser. D'Luxair hätt seng eege Piloten a schafft net mat Freelance-Piloten. Et géif ee seng sozial Verantwortung als Betrib seriö huelen.

Dat wéilt een net änneren, sou de Gilles Feith, deen hofft, datt d'Clienten dat och ze schätze wëssen.