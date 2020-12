"D’Jugend misst méi Afloss op déi politesch Decisiounen am Land huele kënnen". Esou steet et an engem Schreiwes vun der JDL, der Jugendpartei vun der DP.

An deem Schreiwes gëtt sech fir e Walrecht vu 16 Joer un op Gemengen-Niveau staark gemaach.

Beim Referendum vun 2016 gouf et jo e kloren „Nee“ zum Walrecht fir Jonker bei Chamber-, Europa- a Gemengewalen, mä d’JDL differenzéiert elo, an wëll dat Walrecht, wéi gesot just op Gemengen-Niveau, a vun 2023 un. Fir déi Jonk sollte schoulesch Begleet-Mesuren ausgebaut ginn, wéi beispillsweis de Civique-Cours am Secondaire, wouduercher den Interessi un der Politik och bei de Jonken kéint klammen. PDF: Pressecommuniqué